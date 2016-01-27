Займы без отказа

Как оформить займ онлайн

Выберите сумму

и срок займа Оставьте заявку

на микрозайм (5 минут) Получите

одобрение (15 минут) Подпишите

договор Получите

деньги

Чтобы взять кредит в МКК СрочноДеньги, необходимо воспользоваться удобным мобильным приложением или перейти на сайт компании и оформить заявку через личный кабинет.

Сначала нужно определиться, какая сумма нужна. Важно реально оценить свои финансовые возможности, чтобы иметь возможность в дальнейшем без проблем вернуть долг. Для этого рекомендуется воспользоваться специальным кредитным калькулятором, который есть на сайте.

Дальше предстоит заполнить заявку в виде анкеты, куда нужно внести достоверные данные:

ФИО;

номер мобильного телефона;

полную дату рождения;

паспортные данные;

номер банковской карты;

адрес электронной почты (по желанию).

Перед отправкой запрашиваемой информации, ее желательно еще раз перепроверить. Если все правильно, остается только дождаться ее одобрения. Так как кредит срочный и выдается без отказа, то волноваться о том, что деньги не дадут, не имеет смысла.

Одобрение заявки обычно приходит в течение 5–15 минут (как новым, так и постоянным клиентам).

Затем нужно заключить договор (заемщику приходит специальный код в смс-сообщении). Деньги зачисляются на карту моментально. Поэтому важно, чтобы ее номер был указан правильно при оформлении заявки. Также забрать кредит можно наличными в ближайшем отделении МКК.

Займы от СрочноДенег – это удобно, выгодно и безопасно.