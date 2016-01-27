Займы без отказа на карту | МКК «СрочноДеньги»
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Займы без отказа

  • Мгновенное зачисление на карту сразу после одобрения;
  • Выдаем займы практически без отказов;
  • Выдаем займы онлайн и в офисах.
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Срочные займы без отказа – это гарантия успешного решения финансовых проблем, которые возникли неожиданно. Заемщик 100 % получит средства в нужном объеме несмотря на ряд обстоятельств, при которых в банках не одобряют кредит.

Требования к заёмщику

Возраст
от 18 до 80 лет
Паспорт
гражданина РФ
Постоянный
источник дохода

Займы в МФК «СрочноДеньги»

Несмотря на то, что займ в нашей компании можно получить без лишних формальностей, его выдают при определенных условиях. Они касаются требований, выдвигаемых к заемщику. Нужно знать о них, прежде чем обратиться в МКК:

  • возраст от 18 до 80 лет (в этот возрастной диапазон попадают студенты и пенсионеры);
  • наличие паспорта гражданина РФ;
  • возможность пользования действующей банковской картой.

Других требований нет. Микрокредит выдается при наличии минимального пакета документов, не забудьте взять их с собой.

Как оформить займ онлайн

Выберите сумму
и срок займа

Оставьте заявку
на микрозайм (5 минут)

Получите
одобрение (15 минут)

Подпишите
договор

Получите
деньги

Чтобы взять кредит в МКК СрочноДеньги, необходимо воспользоваться удобным мобильным приложением или перейти на сайт компании и оформить заявку через личный кабинет.

Сначала нужно определиться, какая сумма нужна. Важно реально оценить свои финансовые возможности, чтобы иметь возможность в дальнейшем без проблем вернуть долг. Для этого рекомендуется воспользоваться специальным кредитным калькулятором, который есть на сайте.

Дальше предстоит заполнить заявку в виде анкеты, куда нужно внести достоверные данные:

  • ФИО;
  • номер мобильного телефона;
  • полную дату рождения;
  • паспортные данные;
  • номер банковской карты;
  • адрес электронной почты (по желанию).

Перед отправкой запрашиваемой информации, ее желательно еще раз перепроверить. Если все правильно, остается только дождаться ее одобрения. Так как кредит срочный и выдается без отказа, то волноваться о том, что деньги не дадут, не имеет смысла.

Одобрение заявки обычно приходит в течение 5–15 минут (как новым, так и постоянным клиентам).

Затем нужно заключить договор (заемщику приходит специальный код в смс-сообщении). Деньги зачисляются на карту моментально. Поэтому важно, чтобы ее номер был указан правильно при оформлении заявки. Также забрать кредит можно наличными в ближайшем отделении МКК.

Займы от СрочноДенег – это удобно, выгодно и безопасно.

Карты, на которые можно получить заём

Преимущества займов в «СрочноДеньги»

До 500 000 рублей
Оформление
договора за 15 минут
Справок о доходах
не требуется
Отсутствие скрытых
комиссий и штрафов

Микрозаймы без отказа пользуются популярностью благодаря отсутствию строгих требований к заемщикам. Эта особенность делает их очень востребованными. Брать такие микрозаймы могут почти все категории населения. Причем выдаются они практически моментально.

Проблемы с банковскими структурами (в прошлом или в настоящем) не имеют значения и не влияют на одобрение заявки.

В МКК Срочноденьги могут взять займ лица, у которых нет постоянного места работы, имеющие плохую кредитную историю, не получив отказ. Заявки студентов и пенсионеров также получают одобрение. Кроме этого, заемщик должен быть гражданином страны, но прописка в конкретном городе на ее территории не имеет значения. Это означает, что она не обязательно должна быть там, откуда пришел запрос от заемщика.

Займ без отказа подойдет всем тем, кто отчаялся получить деньги в других местах или не имеет возможности занять их у родственников или знакомых.

Отсутствуют скрытые комиссии и штрафы. Все условия прозрачные и доступны для рассмотрения клиентам.

Есть услуга пролонгации. Она позволяет избежать начисления пени, если деньги не удалось вернуть к нужному сроку (предусмотрена отсрочка платежа до 30 дней).

Плюсы получения займа

При сотрудничестве с банками клиентам приходится соблюдать множество формальностей, предоставлять документы, подтверждающие их платежеспособность. Кроме этого, можно получить отказ в выдаче средств в таких случаях:

  • задолженность по кредитам в других банках или МКК (долг не погашен вовремя, растет пеня);
  • участие в судебном разбирательстве (заемщик является участником действующего судебного процесса);
  • клиент внесен в черный список должников (туда попадают лица, которые не возвращают кредиты, намеренно не вносят ни единого платежа);
  • отсутствует постоянное место работы и подтвержденный доход.

Оформляя займ обо всем этом можно не беспокоиться. Такие формальности при выдаче кредита не учитываются. Получить деньги могут практически все клиенты, которые вписываются в допустимый возрастной диапазон и имеют документы, подтверждающие личность, а также действующую банковскую карту.

Условия погашения задолженности

Без комиссии:
Наличными в любом офисе компании в любом регионе, независимо от того, где был оформлен заем.
С комиссией:
Через мобильное приложение «Срочноденьги»: до 8% от вносимой суммы (в зависимости от платёжного агента).
Через личный кабинет: до 8% от вносимой суммы (в зависимости от платёжного агента).
На сайте: до 8% от вносимой суммы (в зависимости от платёжного агента).
В коммерческих банках по реквизитам, указанным в договоре займа, при себе необходимо иметь паспорт плательщика. Комиссия за перевод устанавливается банком отдельно.
  • Обратите внимание, что зачисление денежных средств через Банк — до пяти рабочих дней

Узнать сумму задолженности вы можете:

  • в мобильном приложении или личном кабинете;
  • по бесплатному номеру 8-800-1001-363 (круглосуточно).

Займы по суммам

Все виды займов →
Загрузите мобильное приложение

Для мобильных клиентов МКК «СрочноДеньги» разработано специальное приложение для смартфонов и планшетов.

Подавайте заявки на микрозаймы, следите за остатком по задолженности и вносите регулярные платежи, находясь в любом месте.

Мобильное приложение уже сегодня доступно для скачивания в Google Play и App Store.

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